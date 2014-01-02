Comienza la obligación para las comunidades autónomas del copago de fármacos de dispensión hospitalaria
FACUA considera que los argumentos del despilfarro y la racionalización del gasto que el Ministerio de Sanidad daba no justifican una medida injusta que atenta contra la salud de muchos enfermos.
FACUA.org
España-02/01/2014
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Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo de este mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre.
Aunque entró en vigor el