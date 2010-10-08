Competencia abre expediente sancionador a dos fabricantes de ascensores
Orona tomó el control exclusivo sobre determinados activos de comercialización, montaje y mantenimiento de aparatos elevadores de Omega.
FACUA.org
España-08/10/2010
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto de oficio un expediente sancionador contra Orona Sociedad Cooperativa y Omega Elevator, por un posible «acuerdo limitativo de la competencia» concluido por las dos empresas en el sector de la fabricación y venta mayorista d