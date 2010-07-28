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Competencia abre expediente sancionador a Montesa-Honda y Suzuki Motor España

Incoa un segundo expediente contra Suzuki y diez de sus concesionarios por fijar condiciones comerciales.

FACUA.org
España-28/07/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a las empresas de motocicletas Montesa Honda y Suzuki Motor España por presuntas prácticas anticompetitivas, consistentes en el intercambio de información comercial sensible.

La D

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