Competencia amplía a once empresas más el expediente contra la distribución de coches
Por llevar a cabo posibles prácticas anticompetitivas consistentes en formalizar acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas de automóviles en el mercado español.
FACUA.org
España-13/05/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado a once empresas más la incoación del expediente sancionador en el sector de la distribución de automóviles en España, tras detectar posibles prácticas anticompetitivas.