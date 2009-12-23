Competencia amplía a una sexta naviera el expediente abierto al sector por pactar precios
Afecta a las compañías Buquebus, Euromaroc 2000, Eurolíneas Marítimas, Europa Ferrys, Forde Reederei Seetouristik Iberia y Transmediterránea.
FACUA.org
Andalucía-23/12/2009
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha ampliado el expediente abierto a cinco navieras por supuestas prácticas de fijación de precios en el servicio de cabotaje marítimo en la línea Algeciras-Ceuta, de forma que afectará a una sexta empresa, Forde R