Competencia de la Generalitat Valenciana multa a Ricoh y Seidor por pactar precios en un concurso
Ha sancionado con 380.000 euros a la primera y con 80.000 a la segunda.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/01/2020
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La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha multado con 380.000 euros a Ricoh España y con 80.000 euros a Grupo Seidor por pactar precios en un concurso de contratación con la administración valenciana para el arrendamiento de dispositivos