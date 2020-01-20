Más noticias

Competencia de la Generalitat Valenciana multa a Ricoh y Seidor por pactar precios en un concurso

Ha sancionado con 380.000 euros a la primera y con 80.000 a la segunda.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha multado con 380.000 euros a Ricoh España y con 80.000 euros a Grupo Seidor por pactar precios en un concurso de contratación con la administración valenciana para el arrendamiento de dispositivos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos