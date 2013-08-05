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Competencia multa a 17 empresas y dos asociaciones de alquiler de coche por constituir un cártel

Las sanciona con 35 millones por fijar precios y condiciones comerciales entre mayo de 2005 y octubre de 2011.

FACUA.org
España-05/08/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 35 millones de euros a diecisiete empresas y dos asociaciones del sector de alquiler de automóviles sin conductor por constituir un cártel.

En concreto, la CNC ha concluido que e

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