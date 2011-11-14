Competencia multa a Balearia, Trasmediterránea y Förde por participar en un cártel en la línea Algeciras-Ceuta
Adoptaron acuerdos para repartirse el mercado y fijar precios. Las sanciones superaron los dieciséis millones de euros
FACUA.org
España-14/11/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto imponer multas de hasta 16,3 millones de euros a las navieras Balearia, Trasmediterránea y Europa Ferrys y a Förde Reederei Seetouristik Iberia por su participación acreditada en una cártel de precios y de r