Competencia multa a fabricantes de envases hortofrutícolas por pactar precios y clientes
Exime del pago de una sanción de 8,37 millones a una de las empresas participantes por denunciar y acogerse al programa de clemencia.
FACUA.org
España-14/12/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto sanciones por un total de 3,85 millones de euros a dos empresas fabricantes y comercializadoras de envases de plástico destinados al envasado de productos hortofrutícolas por participar en un cártel.
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