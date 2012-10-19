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Competencia multa con 3,7 millones a seis empresas por un cártel de exportación de sobres

El acuerdo entre competidores ha estado activo de forma continuada desde el año 1981 hasta abril de 2011.

FACUA.org
España-19/10/2012
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El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 3,7 millones de euros a seis empresas por haber mantenido durante treinta años un acuerdo de fijación de precios y reparto de mercado para la exportación de sobr

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