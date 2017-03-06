Más noticiasLa CNMC recuerda que los cárteles constituyen una de las prácticas más "dañinas" de la economía

Competencia multa con 6 millones a hormigoneras que se repartieron obras durante quince años en Asturias

Las empresas sancionadas son Lafarge, Gedhosa, Hánson, Horavisa, Fhisa, Panelastur, Hormigones Pelayo, Horsella, Gonasa, Juan Roces, Cadesa H.Aviés y Essentium. Además un directivo de Fhisa pagará 12.000 euros.

Europa Press
Asturias-06/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 6,12 millones de euros a trece fabricantes de hormigón y a uno de sus directivos por formar un cártel para repartirse el mercado de la obra pública en Asturias durante al menos quin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos