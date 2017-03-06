Competencia multa con 6 millones a hormigoneras que se repartieron obras durante quince años en Asturias
Las empresas sancionadas son Lafarge, Gedhosa, Hánson, Horavisa, Fhisa, Panelastur, Hormigones Pelayo, Horsella, Gonasa, Juan Roces, Cadesa H.Aviés y Essentium. Además un directivo de Fhisa pagará 12.000 euros.
Europa Press
Asturias-06/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 6,12 millones de euros a trece fabricantes de hormigón y a uno de sus directivos por formar un cártel para repartirse el mercado de la obra pública en Asturias durante al menos quin