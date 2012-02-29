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Competencia multa con más de 10 millones de euros a Iberdrola por traspasar clientes sin permiso

La CNC considera que la infracción se produjo cuando la liberalización del mercado eléctrico "iba a desplegar todos sus efectos" y los consumidores podían "encontrar mejores alternativas de suministro".

FACUA.org
España-29/02/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a la compañía energética Iberdrola una multa de 10.685.000 euros por traspasar clientes sin su permiso desde la comercializadora de último recurso hasta la comercializadora en mercado libre.

La sanc

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