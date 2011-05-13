Competencia multa con más de 60 millones a las cinco principales eléctricas y su patronal
Por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas.
FACUA.org
España-13/05/2011
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto que las cinco principales empresas eléctricas del país son responsables de sendas infracciones a la normativa de defensa de la competencia por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado