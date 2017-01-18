Competencia sanciona a fotógrafos de orlas universitarias por formar un cártel y pactar precios
La CNMC multa con un total de 13.000 euros a tres empresas de servicios fotográficos y a varios autónomos del sector por repartirse el mercado desde 2001 hasta, al menos, febrero de 2015.
FACUA.org
España-18/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 13.000 euros a tres empresas de servicios fotográficos y a varios empresarios autónomos del mismo sector por conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3