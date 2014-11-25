Más noticiasEl juez Santiago Pedraz da por finalizado de esta manera un sumario abierto en mayo de 2006

Concluye la investigación sobre los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar 1.928 millones de euros

El magistrado de la Audiencia Nacional, que ya ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, considera en el auto que los responsables del gigantesco fraude pusieron en marcha un negocio ruinoso e inviable creado mediante una operativa piramidal.

FACUA.org / Europa Press
España-25/11/2014
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la investigación abierta en mayo de 2006 sobre la sociedad filatélica Afinsa y ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que se encargará de juzgar a los catorce

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