Concluye la investigación sobre los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar 1.928 millones de euros
El magistrado de la Audiencia Nacional, que ya ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, considera en el auto que los responsables del gigantesco fraude pusieron en marcha un negocio ruinoso e inviable creado mediante una operativa piramidal.
FACUA.org / Europa Press
España-25/11/2014
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la investigación abierta en mayo de 2006 sobre la sociedad filatélica Afinsa y ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que se encargará de juzgar a los catorce