Condena a un centro de Cemedi en Sevilla por olvidar a un paciente dentro de un escáner
El afectado, que sufrió un trastorno de estrés postraumático por el que recibió tratamiento durante dos años después, será indemnizado con 43.563 euros.
FACUA.org
Sevilla-13/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un paciente acudió a someterse a una resonancia magnética y quedó encerrado en el escáner durante más de dos horas. | Imagen: flickr.com/11304375@N07 (CC BY 2.0)
El juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla ha condenado al centro médico privado Cemedi (Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen) a pagar una indemnización de 43.000 euros a un paciente al que dejaron en un escáner durante más de dos h