Más noticias

Condena a un centro de Cemedi en Sevilla por olvidar a un paciente dentro de un escáner

El afectado, que sufrió un trastorno de estrés postraumático por el que recibió tratamiento durante dos años después, será indemnizado con 43.563 euros.

FACUA.org
Sevilla-13/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla ha condenado al centro médico privado Cemedi (Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen) a pagar una indemnización de 43.000 euros a un paciente al que dejaron en un escáner durante más de dos h

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos