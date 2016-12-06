Condenado a cinco años de cárcel un médico de Sevilla por falsificar recetas de Viagra
El facultativo rellenó dos volantes con datos de una paciente ya fallecida para conseguir el fármaco a través de un compañero, al que engañó. Deberá indemnizar al Servicio Andaluz de Salud con 2.169 euros.
Europa Press
Sevilla-06/12/2016
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cinco años de cárcel impuesta a un médico, cirujano en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, acusado de falsificar dos recetas para conseguir Viagra a través de un compañero al que engañ