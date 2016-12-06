Más noticiasAuto del Tribunal Supremo

Condenado a cinco años de cárcel un médico de Sevilla por falsificar recetas de Viagra

El facultativo rellenó dos volantes con datos de una paciente ya fallecida para conseguir el fármaco a través de un compañero, al que engañó. Deberá indemnizar al Servicio Andaluz de Salud con 2.169 euros.

Europa Press
Sevilla-06/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cinco años de cárcel impuesta a un médico, cirujano en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, acusado de falsificar dos recetas para conseguir Viagra a través de un compañero al que engañ

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos