Condenado a cuatro años de cárcel un notario acusado de apropiarse de 400.920 euros de más de 100 clientes
La Audiencia Provincial de Córdoba también le impone el pago de una sanción de 30.000 euros, así como indemnizar a los perjudicados en la cantidad de la que se apropió. Su esposa ha sido absuelta por el tribunal.
Europa Press
Córdoba-02/07/2018
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La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a cuatro años de cárcel al notario Carlos Alburquerque, ya jubilado, por un delito continuado de apropiación indebida tras quedarse con 400.920,39 euros de más de un centenar de c