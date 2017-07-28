Más noticiasLa Audiencia Provincial de Alicante

Condenado a dos años de cárcel por estafar más de 1,4 millones modificando pólizas de seguros

Casi 70 perjudicados a los que modificó sus pólizas de seguros a través de su empresa de asesoramiento en productos financieros.

Europa Press
Comunitat Valenciana-28/07/2017
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La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un hombre por estafar más de 1,4 millones de euros a casi 70 perjudicados modificando pólizas de seguros a través de su empresa de asesoramiento en productos financieros.

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