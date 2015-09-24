Condenados los responsables de Forum Filatélico a pagar 2.259 millones de euros
El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid los considera culpables de la estafa piramidal en torno a la venta de sellos que afectó a 260.000 inversores.
FACUA.org / Europa Press
España-24/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha declarado culpable el concurso de Fórum Filatélico y ha condenado a los responsables del mismo, el expresidente de la sociedad, Francisco Briones, y a otros cinco consejeros y altos cargos (Agustín Ferná