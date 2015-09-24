Más noticiasInhabilitados 15 años para administrar bienes ajenos

Condenados los responsables de Forum Filatélico a pagar 2.259 millones de euros

El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid los considera culpables de la estafa piramidal en torno a la venta de sellos que afectó a 260.000 inversores.

FACUA.org / Europa Press
España-24/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha declarado culpable el concurso de Fórum Filatélico y ha condenado a los responsables del mismo, el expresidente de la sociedad, Francisco Briones, y a otros cinco consejeros y altos cargos (Agustín Ferná

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos