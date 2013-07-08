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Condenan a una vidente a pagar más de 5 millones de euros por dar una predicción errónea

La tarotista llamó a la policía para advertir de la existencia de una fosa común con decenas de cadáveres en una granja y en la búsqueda se derribó la construcción.

FACUA.org
América-08/07/2013
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Una tarotista del condado de Liberty, en Texas, tendrá que pagar una multa de de siete millones de dólares (5,1 millones de euros) por cometer un error al dar una de sus predicciones, según informa

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