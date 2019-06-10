Confirman la multa de 1 millón de euros a Popular por una infracción en la venta de productos financieros
La Audiencia Nacional ha ratificado la sanción que impuso la CNMV en 2015 por incurrir en irregularidades en la comercialización de bonos subordinados, deuda subordinada y depósitos estructurados.
FACUA.org
España-10/06/2019
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Una oficina del Banco Popular. | Imagen: Europa Press.
La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de un millón de euros que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso en 2015 a Banco Popular, ahora propiedad de Banco Santander, por la comisíón de una infracción «muy grave» en la venta de pr