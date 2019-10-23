Conoce tus derechos en las compras online

¿Sabías que cuando compras a distancia tienes 14 días naturales para decidir si te quedas con el producto o lo devuelves? ¿Y que si se retrasan en devolverte lo abonado por la compra cuando se incumple el contrato puedes reclamar el doble del importe? FACUA te asesora en éstas y otras cuestiones para que conozcas tus derechos a la hora de comprar por internet o por teléfono. ¿Qué información debes tener cuando vas a comprar a distancia? Al inicio de la compra, la web del comercio debe indicarte de modo claro si hay restricciones de entrega y cuáles son las modalidades de pago. También debes conocer las características del bien o servicio que se va a cont

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