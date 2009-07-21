Consumers International muestra su preocupación por los métodos de producción en granjas industriales
Advierte del riesgo sanitario en la cría intensiva de animales, incluida la amenaza de ser terreno propicio para la creación de nuevos virus, como el AH1N1.
FACUA.org
Internacional-21/07/2009
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La producción intensiva que las granjas industriales llevan a cabo, así como el uso de hormonas y antibióticos, el hacinamiento de los animales y el mal manejo de desechos, pueden propiciar el surgimiento de patógenos y virus como el AH1N1.
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