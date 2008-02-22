Consumo archiva una denuncia de FACUA contra Nutra Life y responsabiliza a los consumidores de "autoengaño"
Siete personas están procesadas por presunto delito contra la salud pública. En esta ocasión no se trata de un seudoadelgazante sino de un método con el que prometía convertir a los consumidores en millonarios.
FACUA.org
Andalucía-22/02/2008
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Imagen del anuncio del método para hacerse millonario de Nutra Life.
Más de un año después de la denuncia de FACUA, la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga ha decidido archivar un expediente sobre Nutra Life International, la empresa de productos milagro con siete personas procesadas por presunto delito contra la salu