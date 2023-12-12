Nutra Life / Paramarketing

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FACUA denuncia unas cápsulas milagrosas que prometen aumentar el tamaño de los pechos
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Una de las empresas con más denuncias por la venta de adelgazantes fraudulentos continúa sus actividades tras una ridícula sanción de 7.500 euros
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FACUA presenta una batería de denuncias contra 'productos milagro' con falsas propiedades adelgazantes
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FACUA denuncia otro método seudomilagroso de Nutra Life, una dieta a base de "alimentos que adelgazan "por sus "calorías negativas"
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FACUA denuncia de nuevo a la firma Nutra Life por anunciar otro método seudomilagroso para adelgazar, L'Carnitin
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FACUA demanda la retirada del mercado de un método milagroso que garantiza la pérdida de hasta cuarenta y tres kilos de peso sin dietas ni ejercicio
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FACUA pide la retirada del mercado de Redu Fizz, unas pastillas que prometen la pérdida de hasta veintiocho kilos en sólo dos meses
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La empresa malagueña Calypso Sana continúa vendiendo sus cápsulas milagrosas para adelgazar casi un año y medio después de la denuncia presentada por FACUA

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