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Nutra Life / Paramarketing
Compras y publicidad
Consumo archiva una denuncia de FACUA contra Nutra Life y responsabiliza a los consumidores de "autoengaño"
Salud y alimentación
FACUA reclama a Sanidad y las CCAA que asuman de una vez sus responsabilidades para acabar con el fraude de los 'productos milagro'
Salud y alimentación
La Guardia Civil culmina la segunda fase de la 'Operación Toscana' contra la trama de seudoadelgazantes denunciada por FACUA
Salud y alimentación
Imputados por un presunto delito contra la salud pública uno de los responsables de Nutra Life y tres empleados
Salud y alimentación
La Guardia Civil desmantela uno de los mayores negocios de venta de 'adelgazantes' fraudulentos de España, denunciado por FACUA
Compras y publicidad
FACUA denuncia unas cápsulas de vinagre de manzana que se anuncian como adelgazantes
Compras y publicidad
Denunciado un libro que promete convertir a quien lo lea en millonario
Compras y publicidad
FACUA denuncia más 'productos milagro' de Paramarketing
Compras y publicidad
FACUA denuncia unas pastillas que prometen adelgazar mientras se duerme
Compras y publicidad
FACUA denuncia unas cápsulas milagrosas que prometen aumentar el tamaño de los pechos
Compras y publicidad
Una de las empresas con más denuncias por la venta de adelgazantes fraudulentos continúa sus actividades tras una ridícula sanción de 7.500 euros
Compras y publicidad
FACUA presenta una batería de denuncias contra 'productos milagro' con falsas propiedades adelgazantes
Compras y publicidad
FACUA denuncia otro método seudomilagroso de Nutra Life, una dieta a base de "alimentos que adelgazan "por sus "calorías negativas"
Compras y publicidad
FACUA denuncia de nuevo a la firma Nutra Life por anunciar otro método seudomilagroso para adelgazar, L'Carnitin
Compras y publicidad
FACUA demanda la retirada del mercado de un método milagroso que garantiza la pérdida de hasta cuarenta y tres kilos de peso sin dietas ni ejercicio
Compras y publicidad
FACUA pide la retirada del mercado de Redu Fizz, unas pastillas que prometen la pérdida de hasta veintiocho kilos en sólo dos meses
Compras y publicidad
La empresa malagueña Calypso Sana continúa vendiendo sus cápsulas milagrosas para adelgazar casi un año y medio después de la denuncia presentada por FACUA
Compras y publicidad
La Delegación de Salud de Málaga sanciona a la empresa vendedora de las cápsulas milagrosas para adelgazar Calypso, denunciada por FACUA
Compras y publicidad
FACUA denuncia la publicidad de Calypso, unas cápsulas de vinagre de manzana que se anuncian como un producto milagroso para adelgazar rápidamente y sin dietas
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