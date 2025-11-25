Consumo impone multas de 5 millones de euros a seis operadores de juego online ilegales y ordena el bloqueo de sus plataformas
La Dirección General de Ordenación el Juego aplica también sanciones que oscilan entre 10.000 y 512.000 euros a otras 26 empresas del sector.
España-25/11/2025
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo ha impuesto multas de 5 millones de euros a seis empresas de juego online extranjeras que operan sin licencia en España y ha ordenado el bloqueo de sus páginas. Se trata de XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, S