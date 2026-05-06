Un parque infantil convertido en una trampa: FACUA Córdoba advierte de enormes agujeros sin señalizar que ponen en riesgo a menores
La asociación lamenta que el ayuntamiento mantenga el espacio abierto y no se haya preocupado en perimetrar o vallar la zona para prevenir posibles accidentes.
FACUA.org
Córdoba-06/05/2026
FACUA Córdoba denuncia el estado en el que se encuentra actualmente un parque infantil en el barrio de Fátima de la capital cordobesa, más concretamente en la calle Historiador Jaén Morente, tras la retirada de los juegos que había instalados. Esta actuación ha dejado al descubierto varios aguje