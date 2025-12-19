Consumo limitará la oferta de ultraprocesados en hospitales y residencias de mayores
También lo regulará en otros espacios públicos como museos, bibliotecas, universidades o centros deportivos.
España-19/12/2025
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado los detalles del Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesida