Consumo retirará los ultraprocesados de los menús para niños y adolescentes de los hospitales
Este tipo de alimentos también quedarán excluidos de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros.
FACUA.org
España-27/11/2025
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores va a incluir la retirada de los ultraprocesados en los menús que se ofrecen a las niñas, niños y adolescentes ingresados e