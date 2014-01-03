Nuestras acciones

Consumur y el colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia firman un convenio

Ambas entidades promoverán y desarrollarán conjuntamente programas de colaboración en materia de interés social

FACUA.org
Murcia-03/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia y la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, han suscrito un convenio de colaboración.

El objetivo principal

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos