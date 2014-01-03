Consumur y el colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia firman un convenio
Ambas entidades promoverán y desarrollarán conjuntamente programas de colaboración en materia de interés social
FACUA.org
Murcia-03/01/2014
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El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia y la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, han suscrito un convenio de colaboración.
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