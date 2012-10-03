Consumur y la Universidad Politécnica de Cartagena pondrán en marcha un servicio online de consulta y asesoramiento en materia de consumo
Este servicio está enmarcado en el convenio de colaboración firmado hoy entre la organización y la UPCT.
FACUA.org
Murcia-03/10/2012
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) han firmado un convenio de colaboración cuyo principal objetivo es promover y desarrollar conjuntamente program