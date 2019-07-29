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Contraindicado el uso del fármaco Gilenya para esclerosis múltiple en embarazadas por riesgo para el feto

La Aemps informa de que las mujeres con esta enfermedad que estén en estado o en edad fértil que no usen métodos anticonceptivos tienen riesgo de sufrir malformaciones congénitas en el feto.

Europa Press
España-29/07/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha contraindicado el uso de fingolimod, registrado con el nombre de Gilenya, en mujeres con esclerosis múltiple embarazadas o en edad fértil

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