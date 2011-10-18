Convocada una huelga en el servicio de atención al cliente de Renfe para el 24 y el 31 de octubre
Los 400 trabajadores de la empresa que presta el servicio de atención telefónica de Renfe y Adif temen el "peligro que corren sus puestos de trabajo".
FACUA.org
España-18/10/2011
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Los sindicatos UGT y CCOO han convocado a dos días de huelga, uno de ellos en el Puente de Todos los Santos, a los 400 trabajadores de la empresa que presta el servicio de atención telefónica de Renfe y Adif, ante el «peligro que corren sus puestos