El administrador del Reggaeton Beach Festival se deshizo del negocio poco antes de que Consumo resolviera su expediente sancionador
El ministerio notificó a la empresa la incoación del expediente en el último trimestre de 2025. A comienzos de 2026, Iván Sanahuja Fuentes se desvinculó de las empresas del entramado, que fueron vendidas a una sociedad que después canceló todos los eventos programados para este año.
FACUA.org
España-07/08/2026
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El administrador del Reggaeton Beach Festival se deshizo del negocio poco antes de que el Ministerio de Consumo resolviera el expediente sancionador que ha derivado en una