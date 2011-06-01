Correos alerta sobre un intento de fraude por Internet que utiliza su nombre
El correo indica en el asunto "notificación multa de tráfico" y en su contenido aparece incrustado el logo de Correos 'online'.
FACUA.org
España-01/06/2011
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Correos ha detectado que está circulando por Internet un correo electrónico que utiliza de forma fraudulenta el nombre y la imagen de la empresa postal con el objetivo de estafar a los usuarios que lo reciban, una práctica delictiva en el ámbito informático cono