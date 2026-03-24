FACUA denuncia retrasos reiterados del Ayuntamiento de Córdoba en la tramitación de altas en el Padrón Municipal
La asociación reclama la emisión inmediata de los certificados de empadronamiento para evitar perjuicios a las familias afectadas.
FACUA.org
Córdoba-24/03/2026
FACUA Córdoba denuncia públicamente los retrasos reiterados del Ayuntamiento de Córdoba en la tramitación de solicitudes de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, una situación que podría estar afectando a numerosas familias de la capital.
La asociación advierte de que hay varios c