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Lleva su móvil a reparar... y la tienda cierra sin devolvérselo: FACUA logra que Yoigo le reembolse los 159 euros que costó el terminal

El establecimiento oficial de la compañía entregó a la afectada hasta dos móviles que se encontraban defectuosos sin ofrecerle ninguna solución antes de su cierre inesperado.

FACUA.org
Canarias-24/03/2026

Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Yoigo ha reembolsado a una usuaria 159 euros de un teléfono móvil que entregó en uno de los establecimientos oficiales de la compañía para su reparación y que nunca le devolvieron porque la tienda cerró sin previo aviso.

María

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