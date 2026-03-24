Lleva su móvil a reparar... y la tienda cierra sin devolvérselo: FACUA logra que Yoigo le reembolse los 159 euros que costó el terminal
El establecimiento oficial de la compañía entregó a la afectada hasta dos móviles que se encontraban defectuosos sin ofrecerle ninguna solución antes de su cierre inesperado.
FACUA.org
Canarias-24/03/2026
Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Yoigo ha reembolsado a una usuaria 159 euros de un teléfono móvil que entregó en uno de los establecimientos oficiales de la compañía para su reparación y que nunca le devolvieron porque la tienda cerró sin previo aviso.
María