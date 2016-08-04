Correos incumplió el plazo de entrega de cartas fijado por ley el pasado año, según Competencia
La sociedad pública entregó en 2015 el 92,97% de las cartas en un plazo de tres días o menos, un porcentaje 2,4 puntos inferior al 95,45% de 2014, y al 93% fijado como objetivo mínimo en la normativa postal.
FACUA.org
España-04/08/2016
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Correos elevó el plazo medio en el que entregó las cartas en su destino durante 2015, lo que le llevó a incumplir los objetivos fijados por la Ley Postal, según el informe que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) re