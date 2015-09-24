Crean un falso acceso al botón 'No Me gusta' en Facebook para instalar 'malware'
A través de una serie de anuncios en la red social, el falso botón recopila información personal e instala el software malicioso.
FACUA.org / Europa Press
España-24/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un falso botón No me gusta en Facebook que en realidad instala un software malicioso en el dispositivo de la persona que lo active se está difundiendo en esta red social. La compañía ha anunciado recientemente la puesta en marcha de dicho botón, au