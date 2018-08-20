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Daimler llama a revisión a 700.000 vehículos Mercedes-Benz en Europa por el fraude de las emisiones

De los coches afectados, 280.000 se encuentran en Alemania. Algunos de los veinticuatro modelos afectados siguen a la venta actualmente.

FACUA.org
Europa-20/08/2018
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El fabricante de automóviles alemán Daimler ha llamado a revisión a casi un millón de vehículos por tener equipados supuestamente el software de manipulación de gases contaminantes. En concreto, han sido 700.000 en Europa, de los cuales 280.000 se encuent

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