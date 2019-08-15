Decenas de casos de listeriosis en Andalucía tras el consumo de carne mechada marca La Mechá
Este viernes a las 11 horas, rueda de prensa del portavoz de FACUA.
FACUA.org
Andalucía-15/08/2019
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Varios usuarios han contactado con FACUA-Consumidores en Acción para comunicar que sus familiares están ingresados en las UCI de hospitales andaluces por haber enfermado de listeriosis tras el consumo de carne mechada La Mechá, adquirida directamente en envases de la marca se