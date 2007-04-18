Denunciado un libro que promete convertir a quien lo lea en millonario
La empresa comercializadora, Nutra Life, ha sido denunciada en multitud de ocasiones por FACUA por vender productos milagro para adelgazar.
FACUA.org
España-18/04/2007
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FACUA ha denunciado a la empresa NL International (Nutra Life), comercializadora del libro Cambie su suerte, sea millonario en menos de 3 años , por publicidad engañosa. La misma firma ha sido denunciada en numerosas ocasiones por anunciar productos seudomilagrosos para adelg