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Denunciado un libro que promete convertir a quien lo lea en millonario

La empresa comercializadora, Nutra Life, ha sido denunciada en multitud de ocasiones por FACUA por vender productos milagro para adelgazar.

FACUA.org
España-18/04/2007
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FACUA ha denunciado a la empresa NL International (Nutra Life), comercializadora del libro Cambie su suerte, sea millonario en menos de 3 años , por publicidad engañosa. La misma firma ha sido denunciada en numerosas ocasiones por anunciar productos seudomilagrosos para adelg

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