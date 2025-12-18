Más noticias

Desarticulado un grupo criminal por estafar a 85 ancianos haciéndose pasar por revisores de la luz

El botín económico asciende a más de 100.000 euros, además de joyas y otros objetos de valor que sustraían en los domicilios.

FACUA.org
España-18/12/2025

La Guardia Civil, en el marco de la operación Lugacoll, ha detenido a dos personas e investigado a otras cinco por estafar, hurtar y robar con el método del falso revisor de la luz a 85 personas mayores. El grupo criminal actuaba en Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, C

