Más noticiasFabricaban 2.500 euros falsos al día

Desarticulan la mayor red de falsificación de billetes de euros de España

El centro de operaciones se situaba en Toledo y además de billetes de cien dólares y documentos de identidad de varios países europeos, eran capaces de crear billetes de cincuenta euros de gran calidad que repartían especialmente por Jaén, País Vasco y Madrid.

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España-22/01/2014
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La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado la mayor red de falsificación y distribución de billetes falsos de España y una de las más importantes de Europa, y ha detenido a su principal responsable, que fabricaba falsificaciones po

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