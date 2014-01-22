Desarticulan la mayor red de falsificación de billetes de euros de España
El centro de operaciones se situaba en Toledo y además de billetes de cien dólares y documentos de identidad de varios países europeos, eran capaces de crear billetes de cincuenta euros de gran calidad que repartían especialmente por Jaén, País Vasco y Madrid.
FACUA.org
España-22/01/2014
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La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado la mayor red de falsificación y distribución de billetes falsos de España y una de las más importantes de Europa, y ha detenido a su principal responsable, que fabricaba falsificaciones po