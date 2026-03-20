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FACUA Extremadura y la Diputación de Badajoz analizan nuevas vías de colaboración para reforzar la defensa de los consumidores

Se estudiará la posibilidad de programar charlas y acciones en municipios de la provincia, además de la colaboración con ayuntamientos y oficinas municipales de información al consumidor.

FACUA.org
Extremadura-20/03/2026

José Manuel Núñez, presidente de FACUA Extremadura, ha mantenido un encuentro con Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz, con el objetivo de analizar vías de colaboración entre ambas entidades para reforzar la defensa de los derechos de los co

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