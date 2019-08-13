Más noticias

Descubren más de 40 controladores certificados con Microsoft con vulnerabilidades que comprometen Windows

Estos fallos de seguridad podrían permitir que los atacantes tomaran todo el control del sistema operativo y de su 'firmware', pudiéndose extender a otros componentes del sistema.

Europa Press
Internacional-13/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Investigadores de la empresa de ciberseguridad Eclypsium han descubierto fallos de seguridad en más de 40 controladores -o drivers– para ordenadores que ya habían sido certificados por Microsoft y que podrían permitir que los atacantes tomaran todo el control d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos