Descubren más de 40 controladores certificados con Microsoft con vulnerabilidades que comprometen Windows
Estos fallos de seguridad podrían permitir que los atacantes tomaran todo el control del sistema operativo y de su 'firmware', pudiéndose extender a otros componentes del sistema.
Europa Press
Internacional-13/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Europa Press.
Investigadores de la empresa de ciberseguridad Eclypsium han descubierto fallos de seguridad en más de 40 controladores -o drivers– para ordenadores que ya habían sido certificados por Microsoft y que podrían permitir que los atacantes tomaran todo el control d