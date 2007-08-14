Detectada la sustancia tóxica dietilenglicol en otras tres marcas de dentífricos
Se trata de New 4U, localizada en Francia, Cool Mate y una marca sin identificar por tener su etiquetado en Chino, detectadas en España.
FACUA.org
Europa-14/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la sustancia tóxica dietilenglicol (DEG) ha sido detectada en otras tres marcas de dentífricos en Europa. Se trata de New 4U, detectada en Francia, Cool Mate y una marca sin identificar por tener su etiquetado