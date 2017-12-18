Detectado un virus capaz de realizar numerosas actividades maliciosas e incluso destruir el teléfono
El troyano conocido como Loapi se está difundiendo a través de campañas publicitarias bajo la apariencia de soluciones antivirus o de aplicaciones para adultos.
FACUA.org / Europa Press
España-18/12/2017
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Un nuevo malware para móviles, bautizado con el nombre de Loapi, presenta una gran variedad de módulos que le permiten desarrollar numerosas actividades maliciosas, desde la minería de criptomonedas hasta ataques de denegación de servicio (DDoS).
El tro