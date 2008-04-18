Detectan en España un segundo anticoagulante con el contaminante relacionado con reacciones adversas graves en otros países
Clexane, de Sanofi Aventis, se suma a Chiesi. La Agencia de Medicamentos ordena la inmovilización de varios lotes.
FACUA.org
España-18/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada preventiva de centros sanitarios, farmacias y almacenes de distribución de varios lotes del anticoagulante Clexane, de Sanofi Aventis, «debi